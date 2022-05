A Magyar Közút szigetszentmiklósi mérnöksége az M6-os fővároshoz közeli szakaszán, a belső sávban végzett mozgó terelés mellett szemétszedési munkákat az elválasztósávban. A munkaterület előtt két lépésben 80-as, illetve 60-as sebességkorlátozást vezettek be, erre külön előjelző autók hívták fel a figyelmet.

Útszűkületre, sávelfogyásra figyelmeztető táblák is kint voltak, illetve a dolgozókat védő energiaelnyelő modulon is minden villogót bekapcsoltak, egy új digitális, távolról is jól látható kijelző is működött a gépen, illetve még korábban az autópálya felett található digitális táblán is előre jelezték a munkavégzést.

Egy jól belátható, egyenes szakaszról van szó, sokan ezért időben besoroltak, de néhányan az utolsó pillanatban kerülték ki a járművet. Egy furgon is ugyanezt a manővert hajtotta végre, a mögötte érkező autósnak viszont már nem volt esélye erre, és belecsapódott az energiaelnyelőbe.

A helyszínen a 60-as sebességkorlátozás ellenére inkább 80-100 körüli tempóval mentek el a munkaterület mellett az autók. Havonta átlagosan két energiaelnyelőt veszít a Magyar Közút, a most összetört darab egyből mehet a roncstelepre.