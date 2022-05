Világszerte lassan, de biztosan – sőt, egyre lendületesebben – terjednek az elektromos gépjárművek, ám a villanyautók mind a vezetés, mind a karbantartás, mind az esetleges mentés terén másképp viselkednek, mint belső égésű motoros társaik.

Az elektromos autók fő „problémáját” több szempontból is az akkumulátorok jelentik: egyrészt a töltésük sokkal tovább tart, mint egy hagyományos tankolás, másrészt jelentősen növelik az autók tömegét, harmadrészt sérülés, baleset esetén nagyobb veszélyt jelenthetnek akár az áramütés, a mérgezés, akár a(z „elolthatatlan”) tűz tekintetében.

Utóbbiakban igyekszik segítséget nyújtani a biztonságot híresen szem előtt tartó Volvo az Egyesült Államokban, ottani – pontosabban az USA északkeleti regionális – forgalmazója ugyanis vadonatúj XC40 Recharge modelleket adományoz a tűzoltóknak, hogy azok biztonságos, nyugodt körülmények között gyakoroljanak azokon, vizsgálják őket, mielőtt éles helyzetben kell egy-egy villanyautó mentésén dolgozniuk.

Tavaly novemberben a New York-i tűzoltóság kapott egy példányt erre a célra, a közelmúltban pedig bostoni kollégáikat ajándékozták meg egy XC40 Recharge-dzsal.

A tűzoltók szabadon tehetnek az autóval, amit csak akarnak, az elektromos hajtás átvizsgálása, tanulmányozása keretében szét is vághatják azokat. Erre szükség is van, hiszen a villanyautók akkumulátorai, kábelezése nem játék, ahogy feljebb is írtuk, az áramütés és tűz veszélye is fennáll a sérülésük esetén, egy elektromos autónak nem lehet a szokásos módon „nekiugrani” a vágó- feszítőszerszámokkal, ha úgy alakul.

No persze a gyártók, így a Volvo is, mindent megtesznek, hogy a lehető legbiztonságosabbá tegyék elektromos hajtású modelljeiket, az XC40 Recharge-ban például külön, szigetelt „ketrece” van az akkumulátorcsomagnak, amely gátolja a mérgező és tűzveszélyes szivárgást, a hajtás nagyfeszültségű kábelei rikító színűek, ráadásul az autón van egy, a mentést végzők számára könnyen hozzáférhető főkapcsoló is, amellyel jó esetben teljesen „lelőhetik” a rendszert.