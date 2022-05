Az autógyártók előszeretettel mutatják be modelljeiket látványos helyzetekben, környezetekben, ha pedig ilyen-olyan terepes képességekkel is rendelkező modellről van szó, nem maradhat el a víz, a sár, a szikla, a sivatag sem a reklámfilmből.

A Land Rover is ezekhez nyúlt, sőt, a fentiek közül gyakorlatilag mindent ki is pipált nemrégiben elindított kampányában, melyben a Defenderek előbb csak a szállítóhajóról a partra gázolva verik fel a port terepen és falusi úton, hogy aztán hegyi vízesést, sivatagi dűnéket megjárva egy szakadék szélére tolassanak be, melyben a parkolósegéd pittyegése segít.

Utóbbi jelenet verte ki valakiknél a biztosítékot az Egyesült Királyságban, ketten is panaszt tettek a reklámokat felügyelő hatóságnál (ASA), ugyanis szerintük félrevezető és ebből fakadóan veszélyes volt a mutatvány, hiszen a Defenderek ultrahangos szenzorai csakis szilárd tárgyakat érzékelnek az autó mögött, a kisfilmben bemutatott tolatás így a valóságban zuhanással végződhetne.

A Jaguar Land Rover reagált a panaszra, ám azzal védekeztek, hogy a felvételen az autó jól láthatóan egy szikla felé tolat, ami aktiválná a figyelmeztetést.

A hatóság nem fogadta el a gyártó érvelését, szerintük nem egyértelmű, hogy a parkolássegítő szenzorok aktiválták a figyelmeztetést, ráadásul vélhetően a reklámban feltűnő néhány szikladarab nem is lenne erre képes, így arra jutottak, hogy a hirdetés félrevezetően mutatta be a rendszert, ezért betiltották annak egyesült királyságbeli sugárzását.

A gyártó csalódottságát fejezte ki, jelezték, hogy kitartanak amellett, hogy a jelenet, a jármű, a technológia bemutatása tárgyszerű, ugyanakkor a ASA döntését elfogadva visszavonták a kifogásolt reklámot.

Más kérdés persze, hogy a „balhé” miatt így talán még többen értesülnek a reklámfilmről, nézik meg azt más felületen – tessék, mi is írunk róla, persze hozzátesszük, azért tényleg senki ne kísérletezzen azzal, hogy szakadék széle felé tolatgasson, akár Defenderben, akár bármilyen más gépkocsiban ül.