Igazoltatás céljából állítottak meg a rendőrök egy gépjárművet az Egyesült Királyságban, a Ford utasterében uralkodó állapotoktól azonban elrettentek. Az üres chipses csomagolópapírtól kezdve a régi újságokon át az üres üdítős dobozokig sok minden látható a kenti rendőrség hétfőn közzétett fényképén, pedig leginkább csak az anyósülés és környéke látszik rajta, már amit nem borít be a szemét.

Hamar kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen probléma: az autónak forgalmi engedélye és kötelező gépjárműfelelősség-biztosítása sem volt, emellett a tulajdonos adót sem fizetett utána. A rendőrök ezek miatt lefoglalták az autót.

The odd sweet wrapper or dropped crisp from the our colleagues on handover all of a sudden doesn't appear so bad. The inside of a car stopped and seized today for no insurance, no MOT and no vehicle excise licence. #RSU GS pic.twitter.com/aPko8TZihq