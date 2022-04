2,5 lóerővel tért vissza a ’90-es évek Merci-kabriója

Talán kevesen tudják, de az igazival párhuzamosan egy miniváltozatot is készítettek a Mercedes 500 SL-ből. Ez természetesen nem a stuttgarti gyártó reszortja volt, hanem az Alpha Technology gyártotta a lengyelországi Krakkóban, majd márkakereskedésekben és játékboltokban árulták.

A képeken is látható példány azonban éveket töltött egy faládában, ahonnan 2021-ben került ki, miután jelenlegi tulajdonosa megvásárolta. Miközben a valódi 500 SL-t, amit 1988-tól 1993-ig gyártottak*, 322 lóerős, 5,0 literes V8-as motor hajtotta, ez esetben viszont a fekete karosszéria egyhengeres, mindössze 97 köbcentiméteres Honda-motort rejtett.

A parányi erőforráshoz hasonló léptékű, 2,5 lóerős teljesítmény dukál, amit egy többtárcsás nedves kuplung juttat el a hátsó tengelyre. Érdemes megjegyezni azt is, hogy hosszabb távra nem is lenne érdemes tervezni vele, mivel csak 1,4 literes az üzemanyagtartálya. Ahhoz képest, hogy lényegében egy játékról van szó, technikailag igen kifinomult megoldásokat is tartalmaz, mint például a tekercsrugók, a lámpákat és a dudákat is árammal ellátó, 12 voltos elektromos rendszer. A belsőt fekete vinil borítja.

A Mercedes-gokartot a Bring A Trailer oldalán kínálják eladásra, ugyanakkor a hirdetés megjegyzi, hogy némi mechanikai felújításra szorult a szerkezet, mielőtt bárki újra pályára vinné. Itthoni idő szerint ma éjfélig lehet licitálni az autóra, az eddigi legmagasabb ajánlat 7669 dollár, ami átszámítva valamivel több mint 2,6 millió forintnak felel meg.

* – SL 500-ként később is létezett a kabrió, azonban az R129-generáció reformjának részeként átnevezték, egyúttal át is szabták. Ebben a formában még két generációt élt meg a típus, egészen 2001-ig tartott a pályafutása.