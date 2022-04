Szokatlan eseménynek lehettek szemtanúi a helyiek Spanyolország egyik tengerpartján, Barrameda városában, a nemzeti rendőrséghez tartozó Toyota Land Cruisert ugyanis magával sodorta az ár. Helyi lapértesülések szerint a hatóságok a tengerparton vizsgáltak egy gyanús csomagot, autójuk azonban elakadt a sárban, és nem tudták kiszabadítani, majd csak nagyobb lett a baj – írja a Motor1.com.

A dagálynak köszönhetően előfordult, hogy ajtóüvegig ellepte a tenger a Land Cruisert. Először egy traktor és egy kisteherautó sietett a segítségére, végül komplett mentőalakult érkezett a helyszínre: tűzoltók, polgárőrségi hajó, hivatásos búvárok, sőt, még egy bárka is részt vett az akcióban, ennek ellenére az esti órákig nem sikerült partra juttatni a városi terepjárót.

Személyi sérülés nem történt az információk szerint, az egyik rendőr lehúzott vezetőablakkal a volán mögött maradt. Ellenben a Toyota állapotáról nincs információ, de valószínű, hogy a sós víz nem tett jót annak, már csak azért sem, mert így nagyobb eséllyel keletkezik kár az elektromos alkatrészekben.

Coche de policía en Sanlucar de Barrameda pic.twitter.com/VPZNs0VUxo — carmela (@carmensanchezm3) April 16, 2022

Tavaly mutatta be a Land Cruiser legújabb generációt a Toyota, mely 3,5 literes, V6-os és ikerturbós motorral érkezett, leváltva a korábbi, 5,7 literes, V8-as erőforrás. Teljesítménye ennek ellenére 409 lóerő, maximális forgatónyomatéka pedig 650 Nm. Tízsebességes automata váltó gondoskodik arról, hogy az erő eljusson mindkét tengelyre, a rendszert összesen három differenciálzárral látták el. Az új Land Cruiserről tudni érdemes még, hogy akár 23 cm-es hasmagassággal is használható, továbbá adaptív felfüggesztés rendelkezik, és az egypedálos vezérlés is kivitelezhető.