Jó dolog az autókban egyre szélesebb körben terjedő fedélzeti kamera, igen cifra dolgokat is fel tudnak venni. Az alábbi videó rögzítője sem feltétlenül számíthatott arra, miféle szituáció alakul ki szemei előtt. Jó érzékkel azonban nem távozott azonnal abból az útkereszteződésből, ahol egy Chevrolet figyelmetlenül próbálta elhagyni a parkolóhelyét.

Már indult volna tovább főszereplőnk, amikor a mögötte hirtelen megállásra kényszerített Daciából ketten is kipattantak, egyikük pedig valamit a Chevrolet felé is dobott, és el is találta azt. Utóbbi sofőrje is méregbe gurult erre, aki sem embert, sem gépet nem kímélve hátramenetbe kapcsolt, majd nagy gázzal beletolatott a fehér Daciába. Ezt követően távozott, mint aki jól végezte dolgát.

Érdemes megnézni az utca embereinek reakcióját, néhányuknak éppen csak le nem esik az álluk a meglepődöttségtől.