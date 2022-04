A villanyautózás és a kriptovalutázása gyakorlatilag párhuzamosan kapott egyre nagyobb figyelmet, terjedt el egyre inkább az elmúlt évtizedben, főleg az utóbbi években, így tulajdonképpen semmi meglepetés nincs abban, hogy előbb-utóbb össze is házasította valaki a két jelenséget.

Házi módszerről már korábban is írtunk, néhány hónapja számoltunk be egy kriptopénzbányászati célból négy bivalyerős videokártyával felturbózott BMW i8-asról, ám itt most gyári csomagban kapjuk a két dolgot.

A kanadai Avvenire Electric Vehicles több elektromos hajtású járművet tervez piacra dobni, a motorkerékpártól a három- és négykerekű autókon keresztül a drónszerű magánrepülőig, mi most a Spiritusszal foglalkozunk.

A háromkerekű (2+1), hátsókerék-hajtású, kétszemélyes városi minit a gyártó két változatban tervezi gyártani. Mindkettő 600 kg-os, napelemmel is tölthető, de míg a Deluxe 34 kWh-s akkumulátorcsomagjával, 150 kW (204 lóerő) teljesítményű elektromotorjával 400 km-es maximális hatótávot és 140 km/h-s csúcssebességet ígér, az Ultimate-nél már 40 kWh-s akksival, 330 kW-os (449 lóeró!) teljesítménnyel, 170 km/h óra feletti végsebességgel, 480 km-s hatótávval csalogatja a vevőket, akik ráadásul majd vezeték nélküli töltési és autonóm vezetési funkciókat is élvezhetnek majd.

A típusnéven, a formaterven, a napelemes töltésen és a tömegen kívül azért még van egy közös a két kivitelben: az, hogy a beépített processzoroknak köszönhetően a Spiritusok parkolás közben kriptovalutát – az Avvenir ígérete szerint bitcoint, ethereumot, doge-ot és egyebeket – is bányászhatnak az autóhoz járó Nebula kriptopénztárcába.

A Spiritust 2023-ban tervezik piacra dobni, de már most vesznek fel rendeléseket. A kisebb teljesítményű, „butább” Deluxe-okat 22 995 amerikai dollárért (kb. 8 millió Ft) kínálják, a durvább, okosabb Ultimate-ekért 149 ezer dollárt (51,7 millió Ft) kérnek. Kérdés, mennyit kell őket parkoltatni, hogy visszahozzák az árukat…