A Magyar Közút Instagram-oldalán már rengeteg szokatlan felvétel megjelent, de március 14-én olyasmit rögzített egy kamera, ami a cégnél is kiverte a biztosítékot.

Az M1-en volt egy baleset miatt pályazár, ezért leterelte a rendőrség az útról a közlekedőket az egyik csomópontban. Egy autós pedig gondolta, hogy majd jól megelőzi a sort – a rézsűn!

A Magyar Közút is könyörögve kéri, hogy senki ne kövesse a példáját, és nemcsak azért, mert szabálytalan, hanem mert veszélyes is, ráadásul a sok kínlódás miatt igazából nem is jutott előrébb.