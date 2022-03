Nálunk már a téli hónapokban is alig akadnak havas napok, így a videó tanulsága nem aktuális. Mégis, van annyi kárörvendési potenciál a felvett képsorokban, hogy megér egy cikket.

A helyszín a Kaukázus, ahol kevés a sík terület, hó viszont még most is akad bőven. Ezek a körülmények nem kedveznek a hátsókerék-hajtású típusoknak, főleg, ha a sofőr is meggondolatlan és valószínűleg a gumik sem a legjobbak.

a videó a hirdetés után indul

Ezek a körülmények okozták, hogy egy nagyobb, ártatlannak tűnő gázadás vége a meredek lejtő alja lett, a Mercedes filmbe illő módon tűnt el a hófehér semmiben.