A HMMWV-nek (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, azaz több célra felhasználható, fokozott terepjáró képességű kerekes jármű) elnevezett konstrukció az 1990-es évek elejétől fogva a nagybetűs amerikai katonai terepjáró. Ott volt az Egyesült Államok minden nagyobb éles bevetésén, vásároltak belőle bőven a szövetséges államok, és a filmvásznon is gyakran feltűnt.

A gyártó AM General csak 1992-ben kezdte a civil kivitelek gyártását, a legenda szerint maga Arnold Schwarzenegger kilincselt náluk vásárlási szándékkal. Mivel nem húzták az időt a polgári kivitel átszabásával, így a tulajdonosok egy végletekig nyers, célgépet kaptak, a karosszérián még a fegyverek rögzítési pontjai is megtalálhatók, ahogy a légi szállításnál használt függeszkedési fülek is.

1992-2006 között nagyjából 12 000 darabot gyártottak és adtak el, és a gyártás vége felé akadtak igen érdekes kivitelek. Ilyen volt a gyárilag erősebb motorral szerelt Alpha H1-es.

6,6 literes V8-as turbódízel Duramax motorja 300 lóerőt és 705 Nm nyomatékot termelt, ami egy ötsebességes automata váltón keresztül jutott el a négy kerékig. Összesen 729 készült ebből az összeállításból, és elég kevés maradt fenn megkímélt állapotban.

Ezért lehetséges, hogy valaki 230 ezer dollárt (77 millió forint) fizetett a képeken látható, látványos piros fényezésben pompázó, mindössze 5900 kilométert futott darabért.