A magától értetődő játékok mellett a gyerekruháktól a tolltartókon keresztül mindenféle terméken megjelentek már a széria szereplői, sőt, ismertségük akkora, hogy még az autógyártók is komolyan veszik az esetleges együttműködéseket.

Ennek friss példája, hogy a Porsche hamarosan „egy az egyben” legyártja az egyik szereplőt, az eredetileg egy 2002-es 911-esről mintázott Sally Carrerát.

A Style Porsche, a Porsche Exclusive Manufaktur és a Pixar-stáb közös projektjének apropója Sally 20. „születésnapja”, igaz a négykerekű hölgy valós változata az aktuális 911-et veszi alapul.

Egyelőre a dizájnfázisnál tartanak, de annyi biztos, hogy az új „Sally” kívül-belül az animációs filmben is viselt világoskék színt kap, valamint az ott látott felniket is egyedileg legyártják hozzá. Az autóba kézi váltó kerül majd, ahogy a Carrera-emblémák és a hátsó csíkozás is felkerül majd rá.

Bónuszként a Porsche Design egy, az autóhoz illő karórát is elkészít majd.

Hogy mikorra készül el a még hivatalos típusnévvel sem rendelkező Sally-Porsche, egyelőre nem tudni, de az már most biztos, hogy az egyedi autót árverésen értékesítik majd, a bevételt pedig jótékonysági célra ajánlják fel.