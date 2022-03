A Hennessey amerikai tuningcég híres arról, hogy a lóerők számában nem ismernek határt. Ők nem vacakolnak holmi 5-600 lóerős átépítésekkel, általában bőven túltolják gépeiket az ezer lóerős álomhatár fölé.

Olyan típusokat vadítanak meg, amelyek már gyárilag is őrülten erősek. Csak felsőbb hatalmak tudhatják, mi szükség volt a Dodge Ram 1500 TRX 702 lóerős, 6,2 literes V8-asát 1000 lóerőig húzni, mindenesetre a mű elkészült és világszerte kapható.

Finnországban viszont ezt az eleve drága járművet pokoli fogyasztása, szén-dioxid-kibocsátása miatt komoly adóteher sújtja. Ha valaki ötszemélyes, normál személyautóként akarja forgalomba helyezni, akkor a vételárra 44,8 százalékos importvámot kell fizetnie.

506 g/km szén-dioxid-kibocsátásával valóban a legszennyezőbb gépek közzé tartozik a Hennessey Ram 1500-asa, és a 249 ezer eurós vételárra így 112 ezer euró rakódna még rá a szabályzás miatt. Csakhogy akad egy jogi kiskapu, ami az interneten fellelhető hirdetés alapján működőképes lehet, némi áldozatvállalásért cserébe.

Mivel az autó tömege meghaladja a 3,5 tonnát, tehergépjárműként is regisztrálható, elkerülve a jelentős adótételt. Az egyetlen, elég komoly hátulütője a dolognak, hogy ezzel az N2-es kategóriával ebbe a kocsiba is be kell szerelni a sebességlimitert, ami 90 km/órára korlátozza a végsebességet.

Aki pedig át akarná verni a finn törvényhozókat, annak nehéz dolga lesz, mert ezeket a szabályokat igen komolyan veszik az északi országokban. A limiter meglétét minden műszaki vizsga során ellenőrzik, és ha esetleg mégis gyorshajtáson kapják az illetőt, akkor nem meghatározott összeg a kiszabott bírság, hanem egyedi érték az szabályszegő jövedelmi helyzete alapján. Tehát akit elkapnak, annak mindenképp fájni fog a dolog.

Mindenesetre érdekes, hogy ilyen furcsaságokat szülnek eltérő országok eltérő szabályai, íme az ezer lóerős, vágtázó 3,5 tonnás acélmonstrum, ami még a 0-100-as sprintet sem tudja teljesíteni.