Megválik legendás F1-es autójától a világbajnok

Nigel Mansell, a Forma-1 1992-es világbajnoka az RM Sotheby’s következő eseményén két korábbi, a bajnokságban használt versenyautóját, az 1989-es Ferrari 640-et, illetve a bajnokautónak is tekinthető, igaz, már 1991-ben is használt Williams FW14-et is árverésre bocsátja.

Akik kellőképpen tehetősek, Manselltől a Forma-1 történetének egy darabját vásárolhatják meg tulajdonképpen, ez pedig a Williams esetében végképp igaz. Ez volt ugyanis az az autó, amivel a brit oroszlán négy másik futam mellett az 1991-es Brit Nagydíjat is megnyerte, ám a leglényegesebb momentum a befutó után történt, amit sosem felejtenek el a szurkolók.

Mint ismert, a negyedikként rangsorolt Ayrton Senna alatt megállt az autó az utolsó előtti körben, a leintést követően pedig Mansell megállt mellette, és felajánlotta neki, hogy visszaviszi a bokszutcába. Ellenfele, a brazil legenda elfogadta az ajánlatot, és az egyik pályabíró heves ellenkezése ellenére felült az FW14 oldalára.

🇬🇧A historic ride took place this very July 14th, exactly 29 years ago, in 1991. An image that made history in F1: Ayrton Senna took a ride in Nigel Mansell's Williams car after the race at Silverstone. pic.twitter.com/m9EiB0VUwB