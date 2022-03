„Ne legyél már olyan pénzes barom, aki a városban villog a büdös autójával, miközben szennyezi a levegőt!” – idézte fel lánya mondatait a kanadai Vincent Yu, akinek a dorgálás nyomán nem az jutott eszébe, hogy kisebb, környezetkímélőbb autóra vált, hanem hogy 2015-ös Rolls-Royce Ghostját elektromos hajtásra állítja át.

Az üzletember elsőre talán nem tudta, mekkora fába vágja a fejszéjét, de abban biztos volt, hogy a brit luxusbatár kombinált 14 liter/100 km-es fogyasztást produkáló 6,6 literes turbós V12-esét le akarja cserélni.

A saját garázsban végzett projekt végül négy évig tartott, Yu számtalanszor rendelt igen drágán különböző alkatrészeket, repült el személyesen Nagy-Britanniába, a munka finanszírozására a házát is eladta, végül pedig a felesége is elhagyta.

„Csak a szomszédom tudja, min mentem keresztül az elmúlt négy évben, mert vele naponta megnézettem, hogy halad a munka” – mesélte a helyi lapnak, a Richmond Newsnak.

A Ghostba végül egy Tesla-egység került, mellyel Yu állítása szerint teljes töltöttség esetén 500 km-s hatótávra képes az autó. Hogy értsük: ezzel nagyjából a Kia EV 6 értékét hozza az annál gyári állapotban is fél tonnával többet nyomó angol bálna (1,9-2,0 tonna vs. 2,5 tonna). Hogy az átalakítással fogyott vagy hízott a Rolls-Royce, nem tudni – az eredeti erőforrás kivétele nyilván könnyített rajta, de a csomagtartóból is jelentős teret kiharapó, újonnan beszerelt akkumulátorcsomagok biztosan sokat hoztak vissza.

Hogy megérte-e a sok áldozat az eredményt? „Elégedett vagyok, ha csak egy embert is megnevetett a sztorim, miközben a klímaváltozást is eszébe juttatom vele” – állította az immár villany-Ghost-tulajdonos.

A Rolls Royce megvillanyosítása során szerzett tapasztalatait egyébként immár kamatoztatni is kívánja Yu, az építésben segítő szerelők, barátok egy részével Mars Power Technology néven céget alapított, hogy üzletszerűen folytassák belső égésű motoros veterán- és luxusautók átalakítását.

(Nyitóképünk illusztráció, nem a cikkben említett autót ábrázolja.)