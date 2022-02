2022. február, az éjszaka hűvös, az aszfalt száraz, a mobilok már csörögnek, a végponttól végpontig titkosított üzenetek futótűzként terjednek az éterben: ma este ismét gyorsulási a Tibormajori úton. Air Max fel, bőrkabát alá kapucnis durran, doboz energiaital a hűtőből, anya, majd jövök, csak elszaladok a kútra, megtankolom apa verdáját. Ilyen későn? Mindjárt éjfél? Nem baj, most akciós a 100-as a kagylóson. Menjél, fiam, de halkan állj ki, apádat fel ne keltsd, nyolcórázott, már a “csimiami” helyszínelőkön bealudt.

Slusszkulcs fordul, 1,4 Civic röffen, halkan, lágyan jár a négyhengeres, még szerencse, hogy nem nyitott a rendszer, apám tuti ordítva kelne fel. Na, majd a sajátomon, most ez is megteszi. Sarkon kifordulok, odalépek, de csak óvatosan, még hideg a motor, ne legyen baj. Kúthoz érek, töltőpisztoly 2500-nál csattan, fizetek, érintek, számla nem kell, kávé nem kell, akciós csoki nem kell, így is elég éber vagyok, már várnak a haverok.

Messziről látom az út mellett, a füvön parkoló autók tompított fényét. Lassan begurulok, rám vártak, rajtvonal, visszaszámlálás, mellettem a H Astra nagyon vad, de még nem tudja, hogy helybe jött a pofonért. Kezek a levegőben, majd hirtelen le, és a szőrszálak úgy állnak a hátamon, ahogy a lábam áll a gázon. De várjunk csak, mi ez a kék-piros a visszapillantóban???