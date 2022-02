Az újgazdag orosz fiatalok életstílusa nem rejtély, mióta előszeretettel mutogatják magukat az Instagram-oldalaikon, és a YouTube-on. Eddig leginkább csak a szédítő gazdagság és a hihetetlen autógyűjtemények adták a tartalom javát, de lassan a rombolás is szerephez jut.

Ebben a kategóriában élenjár az Instagram-oldalán 14,4 millió követővel rendelkező Mihail Litvin, aki bizonyos időközönként méregdrága, új luxusautókat zúz le a kamerák előtt. Története egy Mercedes AMG-GT 63S-sel indult, amivel állítólag sok volt a műszaki probléma.

2021-ből nézve ez az érv már inkább ócska ürügy a pusztításra, ugyanis emberünk egy rét közepén gyújtotta fel a 13 millió rubel (50 millió forint) körül mért, pokolian erős német prémiumtípust.

Gondolhatnánk, hogy azóta megtalálta a megfelelő autót, és már nem játszik a tűzzel, de az új tartalmai nem ezt mutatják. Legutóbb egy Porsche-kereskedés üvegfalát törte át a Taycan volánja mögött ülve, most pedig felrobbantott egy BMW M5-öst a legújabb szériából.

Unalmában eljátszotta, hogy íjjal célba lőve pukkantotta szét a technikát, de persze azért volt ebben az esetben is körítés a sztorihoz. Az ASTV.ru szerint az autó nem az ő tulajdona volt, hanem az egyik barátjáé, aki beleegyezett a dologba, méghozzá egy halott barát előtti tisztelgés okán. Állítólag a BMW-t Said Gubdenszkij tiszteletére semmisítette meg, aki 2021 novemberében egy tragikus moszkvai balesetben hunyt el, miközben egy BMW M4 Competitiont vezetett. Utasát kórházba szállították, de sajnos ő is belehalt sérüléseibe.

Így megy ez, vannak, akik vodkát löttyintenek a padlóra a halottak emlékére, mások egész autókat robbantanak fel. Nem vagyunk egyformák.