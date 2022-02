Január végén az online sajtó, a közösségi oldalak és a hírek is azzal azzal a debreceni autós üldözéssel voltak tele, amelyről szinte elsőként számolt be a Vezess. Azóta számos mém, vicces videó és fotó készült a témában, de talán a legjobb most került fel a netre.

A SzkiTon csapata készítette az alábbi videót, ugyanis az egyik stábtagnak pont egy olyan Fiat Seicentója van, amellyel az ékszerrablók is menekültek, szóval az ihletet ez adhatta.

Időközben egyébként kiderült, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói fegyveresen elkövetett rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként a szerb testvérpárt, akik a valódi “rablást” elkövették, és bűnügyi őrizetbe vették őket. A 46 éves férfi és 37 éves öccse is részletes beismerő vallomást tett. A két férfi nem sokkal a bejelentés előtt lépett be az ékszerüzletbe, egyikőjük azonnal egy gáz- és riasztófegyvert szegezett az eladóra, majd dulakodni kezdtek. A verekedés közben próbáltak egy fekete táskába ékszereket pakolni, azonban a végén a fegyvert és a táskát is hátrahagyva menekültek.