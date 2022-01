A téli gumikkal kapcsolatban mindig előjönnek a “bezzegrégen” vélemények. Valahonnan, kő alól előmásznak, kikandikálnak az élet iskolájában edződött mindentudók, akik szerint 30 éve se voltak ilyen flancos gumik, mégis mindenki elérte a célját.

Az ilyen videókat látva azért kételkedünk. Lehet, hogy a mai hó csúszósabb, mint pár évtizeddel ezelőtt, de a videón küszködő Chevrolet Silverado példája azt mutatja, hogy a téli hónapokra nem véletlenül kell a körülményekre kifejezetten alkalmas kerekeket feltenni.

A helyzet abszurditását növeli a Chevrolet felszereltsége, láthatólag módosított, a tulaj emelt futóművel, “harci” festéssel készült szembe szállni az elemekkel, de hóra már nem számított.

Lol some dude in his ridiculous tonka truck can’t make it up the little hill on our street. pic.twitter.com/qm9OJO5ORf