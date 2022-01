Napok óta tartó, masszív hóvihar szakadt az orosz távoli, keleti régióra, Szahalin szigetére, és az előrejelzések szerint nincs még vége. A hóréteg többméteresre nőtt, az elmúlt napokban az ítéletidőben megszakadt a kommunikációs összeköttetés a szárazföldi Oroszországgal. A régió legtöbb útja járhatatlan. Csaknem az összes repülőjáratot törölték.

Az autósok kézzel ásták ki az utcán álló kocsijukat a hó alól. Ha ezt nem teszik meg, és jön az olvadás, akkor a beroskadó, éjjel újra megfagyó jégréteg még komolyabb problémát jelentene nekik.

Az volt igazán szerencsés, aki garázsban tudhatta autóját, bár a kijutás ilyen esetben is feladta a leckét. Ahogy ezen a rövid videón is látszik, a garázsajtók előtt is többméteres hófalakat emelt a szél, ide a sószórás kevés lesz.