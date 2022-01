A napokban véget ért Dakar-ralin az elmúlt években két győzelmet is bezsebelt Toyota, 2019-ben és idén is győzött a japán márka színeiben Nasszer al-Attijah. Tavalyelőtt a Toyota csapat tagja volt Fernando Alonso is, aki csapattársaihoz hasonlóan egy különlegesen felkészített Toyota Hiluxszal vágott neki a sivatagi versenynek, és összetett-13. hellyel kezdte dakaros pályafutását. Alonso amellett, hogy komoly sisakgyűjteménnyel rendelkezik, egy múzeuma is van, ahol számos általa vezetett versenyautót lehet látni. Nemrég sikerült megszereznie azt a Toyotát, amellyel a Dakaron indult.

A Fernando Alonso Múzeum és Versenypálya gyűjteményének célja, hogy átfogó bemutatót nyújtson a spanyol versenyzői pályafutásáról. A Hilux Dakar nem csupán egy másolat, hanem pontosan az az autó, amellyel Alonso versenyzett a 2020-as Dakaron. Kollekciójának új tagja olyan versenyautók mellé csatlakozhatott a gyűjteménybe, mint a Toyota TS050 Hybrid, amivel a 2019-2020-as szuperszezonban megnyerte az endurance-világbajnokságot, valamint két Le Mans-i 24 órás versenyt is.

„Ugyan az F1 volt a karrierem és a szenvedélyem mozgatórugója, az olyan Le Mans-ban, Daytonában és Dakaron versenyző modellek, mint amilyen ez is, hozzáadott értéket képviselnek a látogatók számára, akik így minden szakág képviselőjét láthatják, amelyek pályafutásom történetének részét képezik” – fogalmaz Alonso a múzeumba frissen bekerülő Hilux Dakar kapcsán.

Alonso kifejtette, hogy a Hilux Dakar személyes gyűjteményének része lesz, ezzel együtt a kollekció egyik „legfontosabb” darabja, amely igazi „ínyencség” lesz a látogatók számára. Elmondása szerint „nagyon jó” emlékek fűzik a Toyota Hiluxhoz és a Dakarhoz, mivel „szakmailag és emberileg is fontos tapasztalatokat szerzett” a világ legkeményebb raliján, emellett utalt rá, hogy később ismét nekivágna.

Folyamatosan bővítik a Fernando Alonso Múzeumot és Versenypályát, hogy bemutathassák az összes olyan prototípust, amivel Alonso pályafutása alatt versenyzett, kezdve a Forma-1-től, az endurance-vb-n keresztül a Dakar-raliig.