Továbbra is súlyos hézagok jellemzik a hazai közlekedési kultúrát: amellett, hogy változatlanul heti szinten futunk bele büntetőfékezős esetekbe, az önjelölt autóversenyzőkből sincs hiány a magyar utakon. Ezt a tábort erősíti annak a fekete BMW-nek a sofőrje is, aki 2021. november 8-án finoman szólva sem szabályosan, a szembejövőkre is fittyet hányva közlekedett.

Valószínűleg az ő idejét értékesebbnek tartotta másokénál, így arra láthatóan nem akart hosszú másodperceket feccölni, hogy márkatársa mögött haladjon, és még azt is megvárja, míg a Škoda vezetője lekanyarodik balra. Mindennek gyakorlati kivitelezése a Bp-i Autósok Közössége által szombaton megosztott felvételen tekinthető meg, de nem érdemes tanulni belőle.

„Az »utak királya« fogalom autómárkától függetlenül egy 10 éves, infantilis színvonalon lévő szellemi szintű egyén dumája lehet maximum, legalábbis józan ésszel ezt gondolnánk, de sajnos az általunk publikált videók többségét elnézve nem erről van szó” – jegyezte meg csalódottan a felvétel készítője.