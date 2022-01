Tom BetGeorge a kalifornai Tracy városának egyik legismertebb lakója, legalábbis a YouTube világában. A férfi évek óta készít videókat fényjátékairól, melyekhez a háza adja az alapot, és mindig van valami apropója, mellyel felvillanyozhatja a környéket. Legtöbbször halloweenkor és karácsonykor válik otthona színes fényes oázissá az éjszakában.

BetGeorge most azonban megmutatta, hogy nem kell mindenféle fényfüzér ahhoz, hogy látványos fényjátékot lássunk, elég az is, ha van egy alkalmas autónk erre a célra. A férfinak, illetve szomszédjának is van: két Teslával pedig már lehet látványos dolgokat művelni. Egy szoftver segítségével bárki elkészítheti a lámpák kapcsolgatásának programozását, ráadásul úgy, hogy a bal- és jobb oldali fényszórókat is külön lehet kapcsolni.

A férfi a Teslákkal nem csak villogni tud, de meg is táncoltatta őket. Igaz, a mozdulatok kimerülnek a csomagtartó ajtajának nyitogatásával. Az összkép szerintünk remek lett, de Elon Musk is gratulált hozzá a Twitteren, miután látta a videót.