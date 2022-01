Autós szemmel izgalmas helyet mutat be a The Bearded Explorer csatorna készítője. Egy olyan autógyűjteményt, roncstelepet mutat be, ahol több, ritka, gyűjtői Volkswagen akad. Csakhogy ezek az autók nem egy száraz raktárban állnak, hanem a bokrok között rohadnak valahol a nyirkos angliai időjárásnak kitéve.

Több Golf GTi az első, második generációból, Audi GT Coupe, Quattro áll a komposzthalomban. Az értéküket jól mutatja, hogy már mezei, átlagos Golf I-esből is alig akad 8-9 darab eladó a hazai piacon, és a szebb darabok ára a motorváltozattól függetlenül egymillió forint felett van.

A videó készítője kiemelte, hogy nincs módjában megadni a pontos címet (a hozzászólás lehetőségét már ki is kapcsolta a videónál), a hely őrzött, állandó felügyelet alatt áll, tehát nem egy elhagyott gyűjteményről van szó, mégis szomorú látni, hogy ezek a ritka darabok nem érdemeltek meg egy jobb állagmegőrzést biztosító helyet.