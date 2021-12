Manapság tele a YouTube profin előállított tartalommal, melyeknek minden pillanatát előre megtervezték. Nem volt azonban ez mindig így, régebben sokkal több házi videót pakoltak fel az internet első videomegosztójára a felhasználók, legyen szó családi szülinapról, valamilyen bakiról vagy épp egy állatkerti látogatásról – utóbbi kategóriába tartozik az oldal legelső videója is.

Autós témában is kerültek fel olyan gyöngyszemek az oldalra, melyekhez a mai napig vissza-visszatérünk. Ezek népszerűsége részben az egyszerűségükben is rejlik: legtöbbjüket egy kézi kamerával, esetleg mobiltelefonnal rögzítették, minőségük pedig meg sem közelíti a mai minimális elvárásokat sem, mégis szeretjük őket. Következzen hát 7, mára már szinte klasszikussá érett felvétel!

Bajszos bácsi a brutál Nissannal

Japán kontra Németország, némi latin segítséggel: Chavez, a sofőr elképesztő higgadtsággal vágta be a sebességeket a Nissan Maxima volánja mögött, mely 3,5 literes turbómotorjának is köszönhetően végül csak otthagyta a Porschét. Ez már nem az eredeti videó, hanem egy újrafeltöltés, de népszerűségét jól mutatja, hogy 28 millióan látták már ezt a felvételt is.

A 7 másodperces nürburgringi kör

Embereink örömmel vették tudomásul, hogy a sorompón történő áthaladás után máris a világ egyik leghíresebb versenypályáján autózhatnak. Örömük azonban nem tartott sokáig, ugyanis rögtön az első kanyarban eldobták a vasat.

Senna, heel and toe, makkos cipő

Listánk egyik kivétele az Ayrton Senna főszereplésével készült videó, aki a Honda NSX-szel autózott egyet a szuzukai Forma-1-es pályán. A felvétel természetesen jóval a YouTube létezése előtt készült, de még a korai években került fel a videomegosztóra, ahol mind a mai napig rendkívül népszerű. Itt betekintést nyerhettünk a háromszoros világbajnok pedálkezelési technikájába, a brazil pedig megmutatta, hogy megy ez neki versenyfelszerelés nélkül is.

Az első Gymkhana

Ez is a profik munkája, így kivételnek mondható, de már ez is 13 (!) éve kering az interneten. Ken Block itt még Subaruval csapatta, manapság már villany-Audival jár.

“Biztos vagyok benne, hogy ez egy Lambo, haver”

Nem, haver, ez nem egy Lamborghini, hanem egy Bugatti Veyron, ami éppen egy tóba ütközik valahol Amerikában. Ez az elszólás is kellett a videó népszerűvé válásához, melyet már közel tízmillióan láttak.

Joey ütközése

Mégis mi rossz sülhet ki abból, ha a dúsgazdag apuka odaadja a frissen vásárolt Mustang slusszkulcsát a 14 éves fiának? 4,2 millió ember már tudja.

Bénázás a Corvette-tel

Végezetül jöjjön egy kis gumi… izé, kuplungégetés egy Corvette-tel. Füst az jött ugyan, de nem a gumik felől, ahogy azt az operatőr is megállapította bölcsen annak idején. Mind a mai napig nem értjük, miért nem szólt a sofőrnek bárki a nézőközönségből, hogy valamit nem jól csinál.