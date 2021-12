Oroszországban a telek jóval keményebbek, mint nálunk, emiatt a gépjárművel közlekedőkre is sokkal nagyobb kihívások várnak. A sort akár már az autó beindításánál is kezdhetjük, melyet nem egyszerű megoldani a világ leghidegebb pontján:

Tegyük fel, hogy beindult a gépezet, és elindultunk utunkra. Az igazi bonyodalmak természetesen csak ezután következnek: a mindenhová lehulló jókora hó ellen ritkán jelent segítséget a helyi közútkezelő, ők csak a legfontosabb utakat takarítják. A mellékutakon ettől még nem szűnik meg a forgalom, ám sokkal könnyebb így lefutni az útról vagy benézni egy kanyart, ahogy az az alábbi képeken is látszik.

Van a télnek előnye is: a rettenetes hideg utakat is tud kreálni. Néhány kisebb-nagyobb tavon így a nagyvasak is áthaladhatnak, ám az ilyen átkeléseknek vannak szabályai. A megfelelő vastagságú jég és a jó súlyelosztás olyan józan paraszti ésszel is belátható alapkritériumok, melyek közül ha bármi nem klappol, a gép a jégben, vagy alatta végezheti.

A helyiek persze alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez, ám itt ne csak az emberekre gondoljunk, hanem az állatvilág tagjaira is. Őzekbe, szarvasokba persze a hazai utakon is belefuthatunk, de Szibériában ezen a téren is érhetnek meglepetések.