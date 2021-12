Nem tudjuk, hogy gazdája kereste-e egyáltalán kék színű Alfa Romeóját, de az már biztos, hogy vezetni aligha fogja.

„Az Alfa tulajdonosának van egy jó és egy rossz hírem. Itt a karácsonyi készülődésben szerintem egyelőre koncentráljunk az előbbire: megtaláltam a kocsidat…” – írja a Facebookon a megtaláló.

Ahogyan az látható, a nagyobbik probléma a rossz hírrel van, ugyanis már teljesen kigyulladt állapotában találták rá az 1,6 literes benzinmotorral hajtott 147-esre Budapest IV. kerületében, a Honvéd Kikötő közelében.

A Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) adatai szerint az autó nem állt körözés alatt, tehát ha el is lopták, nem jelentették be a rendőrségen. Ezáltal az is tisztázatlan, hogy magától égett-e porrá az Alfa Romeo, vagy esetleg felgyújtották.