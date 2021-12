Karcsi bácsi M21-es Volgája különleges darab. Egyedüliként maradt meg Magyarországon hivatalos rendőrautóként, ráadásul a felirat is eredeti. 2015-ben a feol.hu mutatta be a különleges járművet és tulajdonosát. A cikkből kiderült, hogy a Volga M21-es, C sorozatba tartozó darab, 2445 köbcentis motorral, kormányváltóval.

“Sok alkatrészt kapott, szerzett kedvenc autójához. komplett műszerfalat, irányjelzőt, rádiót. Fel-felkérik, hogy jelesebb napokon jelenjen meg vele, már csak azért is, mert tagja a Police Borrendnek. (A Balaton melletti Köröshegyen volt szőlője, aranyérmes bort termelt.) Azt mondja, a szarvast formázó embléma a motorházon eredetileg az A szériát díszítette, nem a C-t, de nem szedi le. Legfeljebb kicsit előbbre teszi.” – írta a feol.hu

A tulajdonos jó kapcsolatot ápol a helyi rendőrséggel, Székesfehérváron sokan ismerik is az autóját, mert rendszeresen előhozza a garázsból. Most pedig a Gehilio’s Garage Youtube csatorna kedvéért állt elő a ritka rendőrségi jármű, a 22 perces videóból szinte minden fontos érdekesség kiderül a kocsiról.