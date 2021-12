Megérkezett a tél az országba, didergős szürke napokat élünk, amikor egy bögre gőzölgő forrócsokiért bármit megtennénk. Ilyenkor jól jön bármilyen lélekmelengető is, és úgy tűnik, erre a feladatra pontosan megfelel egy sárga Porsche 911 látványa is.

Nem akar semmi különlegeset, csupán némi napsütéses hangulattal elárasztani és lendületet adni a napodnak. Ezt az 1996-os 911 4S-t Illinois államban állították forgalomba először, láthatóak is rajta a kis ütköző babák az első lökhárítón. A fényezésének színkódja L12G, vagyis Speed Yellow a Porsche nyelvén és mennyire jól is áll neki!

Második tulajdonosa kezéből keres most új gazdát és a teljes története ismert. Megvan az eredeti specifikáció is, miszerint minden megrendelt extra ma is szerepel az autón. Ilyen például az Aero csomag elöl és hátul, amiben a nagyobb légterelő és a mélyebb lökhárítót kell érteni, valamint a karbonszálas műanyag váltógomb és kézifék kar. De van itt hangosabb kipufogó krómozott véggel, tetőablak és a tempomatot sem felejtették el hozzá.

A Carrera 4s karosszériája elöl és hátul is szélesebb az alap 911-esnél, a korabeli Turbo idomait kapta. A léghűtéses hathengeres boxermotor 282 lóerőt teljesít 6100-as fordulatszámnál, amivel 5,7 másodperc alatt gyorsítja álló helyzetből 100 km/h-ra a csinos karosszériát és 269 km/h-ig gyorsít.

Jelenlegi tulajdonosa átalakította a futóművet, sportosabb rugókat és feszesebb lengéscsillapítókat építettek be, amit az eladásra kiszereltek és visszaállították a gyári állapotot, de a tuningalkatrészeket is adja hozzá. Elképesztően szép állapotban van, mindössze 46000 kilométert futott, és ez az utasterén is látszik.

A fekete bőrkárpit lényegében kopásmentes, ahogy a szürke betétes kormány is eredeti és hibátlan. Az ülései 8 irányban elektromosan állíthatóak a krúzolás hangulatfelelőse pedig az eredeti rádió CD tárral a csomagtartóban. Mivel ennyire szép összeállítás, és ennyire tökéletes állapotban tartották, az ára már most elég magasan jár. Több mint 46 millió forintot fizetne most érte egy vevő, és még van hátra három nap a licitből.