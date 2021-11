Kicsit kínos, kicsit kellemetlen, kicsit szekunder szégyenérzeted támad, miközben nézed, de attól az üzenet így is célba érhet, hiszen biztos sok fiatal meg fogja osztani az alkoholista Janka néni tanításait.

“Az alkohol és a vezetés nem barátok! Ki is tudna ezzel jobban érvelni, mint Janka néni. Hiszen ha azt mondjuk Janka néni, biztos sokaknak Pásztor Erzsi legendás jelenetei jutnak eszébe a Szomszédokból. Bár már több mint húsz éve annak, hogy a színművésznő a tintás, mindig kellemetlenkedő rokon bőrébe bújt, ma is kevesen vannak, akik ne tudnának tőle idézni valami örökbecsűt. A művésznőnek az ellenszenves, mégis szerethető Janka szerepében évekig bensőséges kapcsolata volt a „pohárral”, amibe ugye mindig jobb, ha sör került, hiszen a víz klóros, de azt is tudjuk, hogy a maradék bort sem szabad az üvegben hagyni, nehogy megpimpósodjon. Tej helyett pedig megteszi egy stampedli pálinka is, vagy pár korty vodka, ha az ember ki van tikkadva.” – írja a videóhoz a BRFK