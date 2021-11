Talán a Porschénál sem gondolták volna, amikor a Dakar ralira építettek 911-es versenyautókat, hogy ez a stílus megfogja majd az embereket. De azóta rengeteg átalakított 911-esről hallottunk már, amikből terepjárót faragtak és valahogy a terep sportautó fogalma ebben a formában elképesztően kívánatos tud lenni, és itt egy újabb példány.

Mivel a 911 alapvetően nem egy túl ritka autó, így még szentségtörésnek sem lehet nevezni, pláne úgy, hogy ebből az autóból sokat érő veteránt már nem is tudtak volna faragni. 2006-ban összetörték és annyira megsérült az eleje, hogy totálkárosnak nyilvánították, ekkor került jelenlegi tulajdonosához, egy kereskedőhöz, aki sokáig nem tudta, mi legyen a Porschéval.

Aztán 2020-ban jött az ötlet és a felismerés, hogy ha értékes veterán nem is lehet, értékes épített autó még lehet belőle és a terepjáró fazon mellett döntöttek. Újjáépítették a 911 elejét, a futóművet megemelték és 16 colos magnézium felnikre BF Goodrich terepabroncsokat húztak fel hozzá. És ez még nem minden.

Hogy meglegyen a teljes offroad csomag kapott gallytörőt előre, és egy hátsó tetőcsomagtratót pótkerékkel. Van távirányítóról működtethető csörlője és szúrófényei elöl, a dizájnt pedig klasszikus raliautósnak álmodták meg, a fehér eső csomagtérajtóval és a hátsó motorháztetővel, ami ráadásul a korabeli RS modellének replikája, vagyis jókora légterelő figyel rajta.

Megerősítették a karosszériát is, a motortérben és elöl masszív kereszttartókkal látták el, hogy bírja a terepen csapatást csavarodás nélkül. Kiszerelték a légkondicionálót, új sportüléseket szereltek be és retro kockás kárpitba húzták az utastér több elemét is. A 3,0 literes karburátoros hathengeres boxermotort teljesen felújították, új szelepeket, dugattyúkat és karburátorokat kapott, természetesen léghűtéses, hiszen ez az eredeti motorja az autónak.