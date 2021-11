A Reddit.com szörnyű tuningot gyűjtő csoportjában tűnt fel ez a csoda, ami akár a Batman boltba járós verdája is lehetne. A szín passzol, és a bőrlebernyegre emlékeztető kiegészítő elemek is a helyükön vannak. A furcsa esztétikán túl a kerekek tűnnek igazán aggasztónak, nem csak kopottak, de kaptak valami különös külső hurkát is, ami biztos nem segíti elő a kellő tapadást.