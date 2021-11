Rutinos, évtizedes múlttal bíró egyenruhások sem láttak olyat, amit kedden az egyesült államokbeli I-5-ös, Kaliforniát és Washingtont összekötő autópályán. A Mount Vernonnál történt balesetnél könnyű fej- és bordasérülésekkel szállt ki az autójából egy 46 éves nő, míg a Nissan Altima felismerhetetlenné tört.

A sűrű forgalom miatt, a Nissan előtt haladó nyerges vontató lelassított, amire a nő is reagált, a mögötte érkező teherautó azonban nem. Ezért nekiütközött a nőnek, belelökve a nyerges vontatóba. A baleset következtében a Nissan hátulja előrehajlott, de szerencsére mások nem utaztak az autóban. Annyira beszorult az Altima a nyerges vontató alá, hogy a nő is csak a többtonnás monstrum megemelése után tudott kiszállni belőle.

There’s really not a word to describe this collision. Miraculously believed to be minor injuries. The car was struck from behind, folded the car in half, and semi came to rest on top of the car. In my 14 year career, I have never seen anything like it. https://t.co/iUsSNIhHYV pic.twitter.com/EPGI70s3Um