A Volkswagen Transporter negyedik generációja 1990-től 2003-ig készült elsőkerék-hajtással, 1993-tól, a T3 Syncro gyártásának befejezésével összkerekes is volt. 1995-ben jelentek meg az öthengeres TDI dízelmotorok és 1995 végén jött a nagy modellfrissítés. Ekkor lett hosszabb a személyszállító modellek eleje 8 centivel, hogy jobban elkülönüljenek a változatlan orrú teherautó-kivitelektől.

Különlegessége, hogy mai szemmel érdekes, akár erős motorokkal is kapható volt. .A dízelek között az igazi nagyágyú az öthengeres 2.5 TDI, amely akár 151 lóerőt is tudott gyárilag. Az első félmillió kilométeren megbízható volt, a most használtan kaphatóknál nem tudni, mi jön elő, de a rendben tartott darabok még ma is bírják a tempót a német autópálya belső sávjában.