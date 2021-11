A maga nemében páratlan autó a Lada Niva, jobban mondva 2016 óta már Lada 4×4. Ennyire öreg új autót Európában nem lehet másikat venni. Nincs benne légzsák, klímát még felárért sem lehet rendelni hozzá. Központi zárat sem. Az 1976-os születésű, máig csupán minimális modernizálásokon átesett modell túlélését az Oroszországhoz képest nyugat-európai piacon egy dolog alapozza, alapozhatja meg: ütős-vágós, összkerékhajtású kocsi ennyi pénzért nincs másik.

Egy orosz dizájner, a szentpétervári Szergej Jakovlev azonban felvázolta, milyen is lehetne a Niva modernizált változata.

Szergej nem valami futurisztikus, hipermodern jövőautót rajzolt a Nivából, hanem az autó megőrizte a klasszikus Lada-vonalakat, nincsenek “felfújt buborékok” a formában, mint mondjuk a Dacia Dusteren.

Akármerről nézzük, ebben a formában is egy nagyon jó terepjáróképességekkel felvértezett autót kapnánk az új Niva személyében; rövid tengelytáv, nincsenek felesleges túlnyúlások és a hasmagasság is egész jónak tűnik. Arra viszont nagyon kevés az esély, hogy a Niva valaha is hasonló formában reinkarnálódjon.