Aki valaha érdeklődött mélyebben az autók iránt, legalább egy részt látott a Magyarországon is a mai napig vetített Autókereskedők című sorozatból. A 2003-ban képernyőre tűzött, immár 17. évadánál járó műsorral, melyben használt autókat vesznek, újítanak fel és adnak el, szinte egybeforrt Mike Brewer neve, aki a jobb sorsra érdemes járműveket viszi aktuális szerelőjéhez, Ant Antsteadhez, aki a 13. évad után távozott Edd Chinát váltotta.

Brewer maga is büszkélkedik egy visszafogottabb autógyűjteménnyel, ennek néhány darabjától készül búcsút venni a Silverstone Auctions következő, november 13-i online árverésén. „Szomorúan válok meg ezektől az autóktól, de eljött a váltás ideje. Szeretném rendezni a gyűjteményét, emellett pedig minden autónak saját története van, és mindegyik megérdemel egy új otthont” – írta közösségi oldalán a rutinos kereskedő.

Évjárat szerint emelkedő sorrendben a következő gyöngyszemekről van szó, összesen 200-248 ezer font (kb. 84-104 millió Ft) értékben.

Austin Seven, 1961

Eredetileg Phil Reed kaliforniai kollekcióját gazdagította a feltűnő, piros köntösbe bújtatott Mini. A 60-as éveibe belépő kisautót Reed halála előtt a fiaira hagyta, ők azonban nem osztoztak édesapjuk autók iránti passziójában. Brewer véletlenül épp a környéken forgatott, amikor megválni készültek tőle, és lecsapott a kínálkozó lehetőségre. A mostani ötös legolcsóbb darabjáról beszélünk, de a 15-18 ezer fontos becsült licit is 6-8 millió forintnak felel meg.

Ford Cortina Lotus Mk1, 1966

1966-ból, még a modell első generációjából származik ez a Ford Cortina Lotus. Kora ellenére a nagy teljesítményű sportszedán kiváló állapotban van. A zöld ívvel díszített fehér színvilágba borított járgányt 1999-ben restaurálták: a folyamat roppant aprólékos volt, hiszen nyolc éven át tartott, de közben minden részletre odafigyeltek, és amennyire lehetett, a költségeket is igyekezték megfogni. Árát 45-55 ezer fontra (kb. 19-23 millió Ft) saccolják.

Mini Cooper 1275 S, 1967

Ennek a Mini Coopernek a fő különlegessége az, hogy még John Cooper, a legendás autóépítő-alapító is rendszeresen használta egykor – édesapjával a Forma-1-ben is megvetette a lábát, két egyéni és két konstruktőri világbajnoki címet begyűjtve. Ez szintén John Reed birtokába került a ’80-as években, és Kaliforniába szállította, amire Brewer ugyancsak forgatás közben bukkant és ismert rá. Miután sikeresen és gyorsan üzletet kötöttek, az autó közel négy évtized után tért vissza az Egyesült Királyságba. A várakozások szerint 50-60 ezer fontot (kb. 21-25 millió Ft) is kínálhatnak érte.

Citroën SM 2,7, 1972

Siralmas állapotban került az autókereskedő birtokába a Citroën négyüléses kupéja néhány évvel ezelőtt. Brewer jó híréhez híven gondoskodott helyreállításáról, majd 2018-ban a NEC Classic Motor Show színpadán mutatták be megújult állapotában. Az autó azóta rangos ismerést nyert: egy nemzeti Citroën-eseményen a Concours d’Elegance trófeát hódította el, illetve a Grand Tour hamarosan bemutatásra kerülő epizódjában is szerepelt. Azt remélik, 35-45 ezer fontért, azaz nagyjából 15-19 millió forintért cserél gazdát.

Ferrari F360 Spider F1, 2002

A kollekció árverés bocsátott részének legértékesebb darabja is lehet ez a Ferrari F360 Spider F1, akár 65 ezer dollárra (kb. 28 millió Ft) is rúghat a győztes licit. A lassan 20 éves, Tour de France-kékre festett olasz sportautó idén került Brewer birtokába, de ezen néhány hónap alatt is sort kerített egy nagyobb szervizre, aminek során többek között az elektromos tető időszakos előbújó problémáját is orvosolták.