A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában elkészült az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti közötti, mintegy 60 kilométernyi szakasza. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalomfigyelő kamerái rögzítették, ahogy október 30-án kora reggel egy 82 éves kazincbarcikai hölgy először szabályosan haladt, majd meggondolta magát, és megfordult, utána nagy sebességgel a forgalommal szemben vezetett egészen Halmajig, összesen 28 kilométert.

Szintén vannak felvételei a közútkezelőnek arról az esetről is, amikor egy 59 éves encsi nő aznap a kora délutáni órákban szintén a forgalommal szemben közlekedett a 64-es kilométerszelvény térségében. Ő ráadásul kétszer is megfordult a pályán, mire sikerült lehajtania. Előbbi esetben baleset is történt: az 51-es kilométerszelvénynél két lengyel kamion haladt a külső és belső sávban egymás mellett.

Amikor észlelték a szembejövő autót, a leálló, illetve a külső sávba húzódtak le, azonban a két kamion érintőlegesen így is ütközött, míg a szabálytalan autós továbbment. A rendőrség szakemberei mindkét esetben előállították a sofőröket, vezetői engedélyük bevonásáról intézkedtek, és gyanúsítottként hallgatták ki őket.