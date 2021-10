Hatalmas parkolók jellemzik a nemzetközi repülőtereket, annyira, hogy időnként egyeseknek kihívást jelent, hogy megtalálják autóikat. Így előfordulhatnak olyan járművek, melyeket – főként ismeretlen okokból – hagytak hátra, a Pittsburgi Nemzetközi Repülőtér pedig idejét látta egy nagytakarításnak, ennek eredményeként kilenc autón árverés útján, a Joe R. Pyle Auctions közreműködésével adnak túl.

Leendő tulajdonosaik azonban rengeteg kockázatot vállalnak, hiszen az ily módon elhagyott autóknál általában nemhogy a múltjuk nem ismert, de a legtöbb esetben slusszkulcs nélkül árusítják azokat. Nem is beszélve arról, hogy ezekhez autókhoz legalább két éve nem nyúltak hozzá, és ennyi idő után már aligha fogják őket keresni.

Reptéren hagyott tárgyak esetében van esély rá, hogy jóval a piaci ár alatt jussunk hozzá dolgokhoz. Ám ahogyan a mondás is tartja, olcsó húsnak híg a leve, ez pedig erről a 2007-es Pontiac G6-os szedánról is elmondható, ami látott már szebb napokat is. Rozsdásak a küszöbök, sérült a piros fényezés, ráadásul a hátsó lámpája is törött.

Első ránézésre jó vételnek tűnne ez a 2005-ös évjáratú Chevrolet Trailblazer LS, de – ahogyan azt az árverésre rábukkanó Carscoops is megjegyzi – közelebbről vizsgálva azt koszos, szeméttel teli utastér, lógó első lökhárító és egy defektes gumi tárul elénk. Ezek pedig csak a szemmel látható problémák, az például nem derül ki, milyen a 4,2 literes motor és a négyfokozatú sebességváltó állapota, vagy éppen az, hogy villamosságilag rendben van-e.

Sokkal biztatóbban fest az 5-ös szériából származó, immár 19 éves BMW E39, más nevén az 530i. Színezett ablakokkal, gyári specifikációjú könnyűfém felnikkel és faberakásos belső burkolattal várja új gazdáját egy még szebb élet reményében. Hathengeres, 3,0 literes hajtásláncot rejt a motorháztető, 228 lóerős teljesítménye automata váltón keresztül jut el a hátsó tengelyre. A fényszórókra ráfér némi pofozgatás, viszont a győztes licitért kabát és esernyő is jár.

A jövő hétvégi árverés legérdekesebb szereplőjének mégis a 2015-ös Mini Countryman Cooper S-t találják. Mivel mindössze hatéves, kifogástalan állapotban van, és 1,6 literes, turbófeltöltős motorral kínálják, ami 188 lóerőt présel ki belőle. A zöld kompakt szabadidőautónak egy bökkenője akad: hiába van kulcsa, nem indul el, de valószínű, hogy ez azért van, mert a több mint két éve tartó ácsorgás közben lemerült az akkumulátor, ami könnyen orvosolható.

Elárvereznék még egy 2009-es Nissan V8 Titant, egy 1999-es Nissan Maxima GLE-t – ez egyébként a felhozatal legidősebb tagja –, GMC-kből ugyancsak kettő várja, hogy kiakasszák rá az „Elkelt!”-táblát: az egyik egy 2009-es évjáratú Acadia, a másik pedig egy nála modernebb és négy évvel fiatalabb Terrain SLE.

Október 23-án, szombaton nemcsak árválkodó autók kerülnek kalapács alá Pittsburgben, hanem néhány nyugdíjas karbantartó járműve, műszere, valamint olyan, hétköznapinak számító elhagyott tárgyak is, mint például ékszerek, számítástechnikai eszközök, ruhák.