Az egyik legnagyobb gondot ilyenkor az útra hulló falevelek okozzák. Bagatell dolognak tűnhet, de több veszélyt rejt, mint gondolnánk. Az útburkolatra hulló falevél ugyanis jelentős mértékben képes megváltoztatni járművünk tapadását. Nőhet a fékút és stabilitásvesztés következhet be.

Faleveles útszakaszon haladva ügyelni kell a kanyarodásra, valamint a fékezésekre, hiszen ilyenkor a jármű másként viselkedhet, mint ahogy azt tiszta burkolatú úton megszoktuk. Ráadásul, ha a falevelek átáztak, akkor a kockázat nagyságrendekkel megnő, mert a hóréteghez hasonló módon romlanak a gumiabroncs tapadási jellemzői. A veszély másik oldala, hogy a falevelek eltakarhatják a közúti jelzéseket, továbbá elfedhetik a burkolat hibáit, még a mély kátyúkat is.

Az október és a november a leginkább “útra hulló faleveles” hónapunk, ilyenkor az átlagosnál óvatosabban célszerű haladni fás területek, ligetek környezetében. Az időnként megváltozó tapadási viszonyok miatt ajánlott az alacsonyabb haladási sebesség megválasztása, az óvatosabb kormánymozdulatok alkalmazása, valamint a nagyobb követési távolság tartása. A falevél jelenség a kezdő vezetőknek kihívást jelenthet, hiszen ők még nem tapasztalhatták meg ezt. Ezért a tapasztalatgyűjtés és a vezetői rutin fejlesztése érdekében a gyakorlás nem árthat egy vezetéstechnikai pályán, ahol a jelenség szimulációját meg tudják oldani. A kezdő vezetők mellett a motorosoknak is jobban kell figyelniük, hiszen a két kerék hamarabb megcsúszik, mint a négy, pláne kanyarban.

A csúszás foka számos körülménytől függ: a lehullott falevélréteg vastagságától, nedvességtartalmától, a ráhullott csapadék mennyiségétől. A falevél csúszósságával kapcsolatban több autógyártó is teszteket végzett, a Ford például a belgiumi tesztpályáját borította be falevéllel és súrlódástesztelő eszköz segítségével mérte a csúszás változásának mértékét. A teszt során igazolták, hogy a nedves falevelek legalább annyira csúsznak, mint a hó.

Ha már megcsúszott az autó, akkor lehetőleg a fékezést kerülve, a csúszás irányába történő ellenkormányzással tudjuk visszanyerni a stabilitást. Ez leírva egyszerű, a valóságban némi gyakorlást igényel. Ezért mindenkinek javasoljuk, hogy ezeket a veszélyhelyzeteket biztonságosan, ellenőrzött körülmények között tapasztalja meg. A lényeg, hogy a kitörő fenekű autóban mindig abba az irányba kormányozzunk, amerre menni szeretnénk, még ha az oldalablakon nézünk is ki.

A közutak tisztán tartása az adott út kezelőjének a feladata: mindemellett a lombhullás csúcsán, szeles időben a rendelkezésre álló erőforrásokkal nehezen megoldható a levélmentesítés. Kertvárosias övezetekben tovább nehezíti a munkát, hogy az utóbbi években megfigyelhető egy rossz kertészeti szokás, amely szerint a motoros lombszívókat fordított üzemben lombfúvásra használják: kikergetik a faleveleket a kertből (parkból) a járdára, majd onnan is lefújják az útfelületre. Ez egy nagyon rossz gyakorlat és nem csak magáningatlanoknál, hanem önkormányzati kezelésűeknél is így tesznek a kertészkedéssel megbízottak. Hiszen így nemcsak a munkát adják tovább, hanem a közlekedőket is veszélyeztetik.

Szürke borongós időszak következik, ezért a látni és látszani elv fokozottan érvényes. Ellenőrizzük fényszóróink állapotát, tisztaságát, a helytelenül beállított fényszórómagasság nekünk és a többi közlekedőnek is komoly bosszúságot okozhat. Ködös időszakban körültekintően használjuk az első és hátsó ködlámpát, ha már nehezen látjuk az előttünk haladót, felkapcsolhatjuk, de ahogy javulnak a látási viszonyok, mellőzzük a használatát, az erős fény zavarhatja a többi közlekedőt.

Ha minket látnak, annál csak az jobb, ha mi sem vakondként közlekedünk. Ebben segíthet a jó állapotban lévő ablaktörlő lapát, illetve a megfelelően működő szellőzőrendszer, plusz egy párátlanító spray a nehéz nedves levegővel terhelt napokra. Ha nem esik eső, nincs tejfölszerű köd, akkor a nap okozhat nehézséget. A fény ebben az időszakban éles szögben érkezik, ezért könnyen elvakíthatja a nappal szemben közlekedőket. Nem árt, ha kéznél van a vezetéshez megfelelő napszemüveg, ezzel némileg enyhíthetünk a helyzeten.

