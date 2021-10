Az elszabadult dízelmotor nem kellemes látvány, a gázolajat égető erőgép hatalmas füstfelhőt eregetve nyírja ki magát. Ritkán fordul elő ilyesmi, de ha már kész a baj, nem árt tudni, mivel csökkenthetjük a károkat. A dízelmotorok alapvető tulajdonsága, hogy a keverékképzés az égéstérben történik, a motor csak levegőt szív be a működéshez. Tehát ha a befecskendező rendszeren át bejuttatott üzemanyagon túl is jut éghető anyag az égéstérbe, akkor a motor ördögi körbe kerül, és addig pörög, amíg meg nem semmisíti önmagát.

A leghatásosabb módszer a katasztrófa elhárítására a levegő útjának elzárása a légszűrőháznál, de kézi váltós autónál lehet egy fékezés mellett kapcsolt legnagyobb sebességi fokozattal is, ettől is fulladhat a motor, automatánál pedig marad a fullasztás. Öreg motoroknál az adagoló meghibásodása is okozhatja a jelenséget.

Ezen az orosz videón egy higgadt sofőr mutatja meg, mit lehet tenni. Ha még nincs nagy füst, csak maximális fordulaton pörög a motor, akkor felnyitott motorháztetővel meg kell keresni a szívócsonkot. Ilyenkor nem számít egy elszakított cső, mindent felülír az, hogy elvágjuk a motor levegőellátását, gyakorlatilag le kell fullasztani a motort, ahogy azt a felvételen szereplő sofőr is tette.

A hazai autópályákon is történt már hasonló eset: