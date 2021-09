Vancouver városának szélén több mint hat éve parkol durván háromezer BMW és MINI modell, amelyet a gyártó még 2015-ben hívott vissza. Az autók egyike sem volt még használva.

A Németországból hajózó járművek Halifax kikötőjébe érkeztek hat évvel ezelőtt és egy igen komoly hó- és szélvihar kapta el őket. A szakértők pedig úgy vélték, hogy a vihar során a sós víznek való kitettség komoly károkat okozhatott például az elektromos rendszerekben, a felújítás pedig igen költséges lett volna, ezért inkább visszahívták az összes érintett autót.

A telepen szép lassan rohadó járművek között van néhány BMW M4 és M6 modell is, valamint egy BMW i8 is látható, amelyet már nem is gyártanak a bajorok, sőt egy Alpina B6 is az áldozatok között van.