Szokás a kategória megteremtőjeként is emlegetni a Golf GTI-t, amiből annyi biztos, hogy az első komolyabb darabszámban is elérhető sportos ferdehátút köszönthettük benne 1975-ben. A Bogár után jelentős változást hozott a Golf a VW életében, a motor hátulról előre került az új népautóban, modern formatervet kapott, tágas utasteret, könnyebb karosszériát és modernebb technikát, amivel már a sportos jellemzők is megérkeztek.

Adott volt valami hegyesebbet faragni az új modellből, amivel egy olyan rétegnek alkottak autót, ami akkoriban még épp csak megszületőben volt. Nem kellett hozzá túl sok, elég volt kihozni 110 lóerőt az 1,6-os szívó benzinmotorból, a könnyű karosszériát ez is éppen jól mozgatta. Az új modellt pedig apró jegyekkel tették felismerhetővé, mint a matricacsomag, a piros keretes maszk, vagy a fekete első légterelő. Valahogy úgy mutathatott a szalonban, mint ez az ijesztően tökéletes példány most, 2021-ben.

Kényesen szép állapotban hirdetik ezt az 1-es Golf GTI-t, mintha nem is lenne igaz, amit látunk. Pedig nagyon is az, ráadásul teljesen gyárias állapotban várja új gazdáját. Ennyire szépen megtartani még talán vákuumcsomagolásban sem lehetett volna, ezt az autót is természetesen restaurálták és tökéletes munkát végeztek.

A legapróbb részletéig felújították, új fényezést kapott, klasszikus négyzetrácsos üléshuzatait kicserélték újra, mintha eredeti lenne, és az összes kárpitelemet felújították, vagy jó állapotúra cserélték. Így lehet, hogy sem a kormánya, sem a lukacsos, golflabdára hasonlító váltógombja nem kopott. Kapott az eredetivel megegyező Blaupunkt rádiót, új gumi alkatrészeket, tömítéseket, ablakkereteket. Ennél tökéletesebb már nem is lehetne.

Futóművét hangyányit modernizálták, de csak ami a K&W rugókat és az Eibach lengéscsillapítókat illeti. A tökéletes külső kedvéért pedig nem az eredeti lemezfelnikkel, hanem korhű ATS Cup alufelnikkel hirdetik. Ennyire kontrasztosan friss matricázást talán még nem is láttunk Golf GTI-n, ahogy a piros keretes, fekete maszk is pontosan olyan, mintha most pattintották volna fel rá a gyárban.

A teljes restaurálást évekkel ezelőtt végezték el, 2016 óta követhető pontosan a szervizmúltja, legutóbb kevesebb mint egy hónapja tartották karban, motorolajat és szűrőket cseréltek. Alig 90 000 kilométerrel az órájában várja új gazdáját, aki, reményeink szerint lesz annyira rajongó, hogy legalább ennyire gyárias állapotban fogja tovább tartani a Golfot. Kell is hozzá a megszállottság, hogy valaki megvegye, mert már most majdnem 10 millió forintnál jár a licit és 49-en pályáznak rá. Mindannyiukat meg tudjuk érteni.