Németország területén közel 1300 kilométer autópálya található, és a felújítások, torlódások, korlátozások tengerében még mindig akad rengeteg olyan szakasz, ahol átélhető a padlógázas haladás élménye, ugyanis nincs sebességkorlátozás.

Aki siet, annak rendkívül hasznos, aki csak az autója határait próbálja, annak élvezetes, de nem veszélytelen! Ezek az esetek mutatják, hogy miért van Európa szinte összes többi országában 120-130 km/órás korlátozás az autópályákon. A kisorolókat 250 km/óra felett utolérő sofőrök kitűnő reakcióidő és megfelelő, üzembiztos fékek nélkül rendkívül balesetveszélyes helyzetbe kerülnek.

Ezen a videón például jól látszik, hogy a problémát két tényező okozza:

A középen tébláboló autóstárs, és az őt előző másik. Ennyi sávon bőven lett volna helyük, hogy elintézzék a helycserét, a jobb szélső sáv konkrétan üresen tátongott, amikor megtörtént az eset. A BMW fékrendszere így is jól vizsgázott, sikerült 280 km/óráról pár méter alatt 140 km/órára lassítani. Ez egyben mutatja a probléma másik oldalát, vagyis azt, hogy mennyire eszement ez a tempó az átlagos haladáshoz képest. Nagy sebességkülönbség. Lehet arra számítani, hogy mindig mindenki figyeli a tükröt kisorolás előtt, de az átlag autós könnyen elvéti, hogy a mögötte jövő elszabadult rakétaként közlekedik, vagy simán csak halad. Az ilyen kiszédülő vezetőket már nem lehet elkerülni, és ez jól látszik a második videón, ahol egy Volkswagen Golf GTI került bajba.

A Volkswagen GTi sofőrje arra számított, hogy a távolsági fény felvillantásával majd visszasorolásra készteti a Skoda sofőrjét, de tévedett. Az nem vette észre, és fékezni már késő volt. Szerencséje, hogy még elég hely volt a bal oldalon, és nem telibe kapta a Skoda farát.

Tehát ha van egy megfelelően gyors, technikailag is jó állapotban lévő autónk, amit uralni is tudunk, akkor egyszerűen a forgalom többi résztvevője miatt nem érdemes padlógázon közlekedni a német autópályán. Előbb-utóbb akad egy olyan közlekedő, mint a második videón látható skodás, és ilyenkor már a legjobb fékek is hiába dolgoznak.