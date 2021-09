Az öt generációt megélt sportautó a kétezres évek elején fejezte be pályafutását, egyszerűen megszűnt a vevők érdeklődése. Ugyanígy járt akkoriban minden kétajtós, áramvonalas, lapos, tetszetős sportkupé, ma viszont sokan visszasírják a kort, amikor még több ilyen típus volt kapható a piacon.

A miértre ez a videó adja meg a választ. Nem egy felfújt masztodon a gép, elegáns, szinte visszafogott, karosszériája könnyű, motorja élénk és kifinomult működésű. Mindez elég ahhoz, hogy a kétliteresből előcsalogatható 133 lóerővel is könnyedén hasítson 200 km/óra körül a német autópályán.

1978-ban mutatta be Prelude nevű sportautójának első generációját a Honda. Egy évvel a bemutatás után Japánban kabrió kivitelben is megvásárolható volt a sportkocsi. A Prelude első generációját 1982-ig gyártották. Akkor jelent meg a második Prelude, amely talán a legsikeresebb volt a négy generációt megélt típusból. A második generációs Prelude-öt 1987-ig gyártották, utána a harmadik eresztés inkább egy erős ráncfelvarrásnak tűnik, az igazi újítást hozó gömbölyű kétajtóst 1991-ben mutatták be.

1996-ban debütált az utolsó Prelude. A “nagyszemű” kupé két motorral és akár aktív-négykerék-kormányzással is megvásárolható volt.