Csodával határos módon mindössze két könnyű sérültje volt annak a balesetnek, ami New Jersey államában történt augusztus 16-án, hétfőn, helyi idő szerint 13 óra körül. A helyi rendőrség beszámolója szerint két autó tört össze a baleset következtében, az egyik ráadásul az oldalára borult, miután az étterem falának ütközött, így abból a helyszínre érkező tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a sofőrt.

Crash on Route 130 has sent a car into Wendy's. Firefighters working to extricate the driver. pic.twitter.com/qlWmiJfZgh

Napokkal később a hatóságok arról is megosztottak egy újabb felvételt a balesetről, amit az étterem biztonsági kamerája rögzített. Ennek tanúsága szerint az autós valósággal az étterem falának repült, majd egy másik, az autós kiszolgálásra váró kocsit talált telibe. Egy másik kameraszögből kiderült az is, hogy az autó a külső vendéglátórészbe is belecsapódott, szerencsére egy üres asztalt sodort el, ami mellett viszont egy család étkezett.

A baleset kapcsán a WJHL azt írja, hogy az étteremnek csapódott autó egy Toyota Corolla volt, és feltételezhető, hogy a látottakat a sofőr rosszulléte előzte meg. Az autó, amit pedig a várakozó sorban eltalált, egy Audi lehetett, és miután mindkét autó eltalálta az épületet, az komolyabban megsérült. A baleset mértéke és a jelentős mennyiségű törmelék ellenére az étteremben senki sem sérült meg.

MIRACLE - Crash Video shows Monday’s accident at @Wendys where a vehicle launched over a berm into the restaurant. Angle 1 (Drive-thru) shows the vehicle coming over the berm. Angle 2 (Front of store) car land on table next to a table with family eating.

No serious injuries pic.twitter.com/xyBK0ducMa