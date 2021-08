Különleges együttműködésekre derül fény, ha az ember a történelemben kutakodik. Arra valószínűleg kevesen emlékszünk, hogy a Mini és a Rolls-Royce közös szerelemgyereke is elkészült a 2010-es évek elején. A párosítás nagyon furcsa, ugyanakkor nem meglepő, miután a Rolls-Royce 1998, a Mini pedig 2000 óta a BMW tulajdonosa.

Ugyanakkor még így sem egyértelmű, hogy egy ennyire tradicionális márka magához közel enged egy olyan gyártót, mint a Mini. Életstílusnak mondható mindkettő, mégis nagyon más rétegeknek szól, és talán éppen ettől lehet érdekes és értékes egy olyan Cooper, amit a Rolls-Royce-nál válogattak össze, mert a jövőben ilyen óvatlanok biztosan nem lesznek már.

Milyen, amikor egy ennyire exkluzív gyártó vállal be egy kisautót? Ott volt az Aston Martin Cygnet is, mely Toyota-alapokon, de átemblémázva jelent meg a piacon, a Mininél ennyire nem mentek messze. Azon a mindösszesen 1000 darabos szérián a Rolls-Royce emblémája nem jelenik meg sehol, de az Inspired by Goodwood plakettek sokat elárulnak.

A széria minden darabja a 184 lóerős Cooper S-ből épült, de kívülről letisztázták az autókat, nincs piros S betű sehol, csak az elegancia. A Rolls-Royce-nál keverték hozzá a speciális Diamond Black metálfényezést és egyedi felnikkel látták el a kisautót. Külsőre nem mutat sokat, belsőre viszont annál inkább.

A jó ízlés és a látvány mindent felülír, a sötét külső mellé nagyon világos, vajszínű utasteret kapott. Olyan megoldásokat alkalmaztak, amiket egy sztenderd Mininél nem lehetett kérni. A teljes utastér, minden műanyag elem, ajtóborítások, műszerfal, kárpitelemek bőrbe varrt állapotban kerültek bele. A finom anyagot a Rolls-Royce tervezői választották ki és az árnyalat is kellemes, a kivitelezés pedig a kornak megfelelően, pláne Mini-színvonalon fergeteges.

Kicsit átalakították a multimédiát is, a kornak megfelelő Rolls-Royce-karaktereket használták a Mini fedélzeti rendszeren, így az átalakítás elég alaposnak mondható. Ránézésre semmi különös, közelebbről megnézve azonban elég részletes munkának mondható és innen már érthető, miért duplázta meg az eredeti árát az Inspired by Goodwood széria.

1000 darab készült belőle, de csak 140 az amerikai piac számára, így ez a 2012-es példány a ritkábbnál is ritkább. Értéke egyelőre nehezen mutatja ki, mennyire érdekes, egyelőre 10 000 dollárt adnának érte, ami egy hasonló korabeli hagyományos Cooper S piaci értékével egyenlő. Pedig ez a példány még nem is futott sokat, 74 000 kilométeren áll a számlálója és szép állapotban van a világos beltér is. Úgy tűnik, még ez sem segít, hiszen sokak szemében továbbra is csak egy Mini.