Eleve nem egy olcsó autó a Lamborghini Aventador SVJ Roadster, viszont – értékét tekintve – még az elitnél is elitebb lehet az a példány, amit Monacóban szúrtak ki. Ahogyan több, korábban bemutatott esetnél, úgy most is a rendszámnál van a kutya elásva.

Az 1, 2, 3 számokat felsorakoztató, katari hatósági jelzés messziről nézve sem tűnik bonyolult rendszámnak, mégis a legdrágabbak közé tartozik a világon, pedig az esetek többségében valamilyen összetettebb, jelentőségteljesebb betű- és számkombinációt tételeznénk fel az ilyen esetek mögött.

Állítólag 10 millió eurót, vagyis több mint 3,5 milliárd forintot adtak érte egy aukción, ami több mint észbontóan hangzik. Úgy, hogy a 2019-ben piacra dobott Aventador SVJ Roadster egy ritka szuperautó, mindössze 800 darab készült belőle. Európában 387 ezer euróért juthatunk hozzá egy ilyenhez, tehát a rendszám árából másik 24 Lamborghinit lehetne vásárolni.



Gyöngyházfehér köntösében kétségtelenül kívánatos ez a Lamborghini, szénszálas tetővel és aeroelemekkel, fekete kerekekkel és piros féknyergekkel, de az utastérben található fekete-fehér kontraszt mellett sem szabad elmenni szó nélkül.

A fenyegető külsőhöz illő erőforrás lapul a motorháztető alatt: a 6,5 literes, V12-es 759 lóerőre képes, a 2,9 másodperces 0-100 km/órás gyorsuláshoz és a 350 km/órás csúcssebességhez nagyon már nincs is mit hozzáfűzni.