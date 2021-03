Ha ritka és drága Volvóról esik szó, sokaknak például egy versenypályára optimalizált klasszikus, a P1800 Cyan jutna eszébe. Ezzel szemben nem kis meglepetésre egy V70-et harangoztak be a világ legdrágább Volvójaként a duPont Registry oldalán.

Pedig ránézésre semmivel sem tud többet a társaihoz képest ez a kombi, semmi extra nincs benne, ami indokolttá tenné a csillagászati összeget, sőt állapotát tekintve inkább az ütött-kopott kategóriába sorolható. De mennyi is az annyi? 20 millió dollár!

Az ördög ezúttal is a részletekben is rejlik. Bármennyire is hihetetlen, a több mint 6 milliárd forintnyi vételár oka a rendszáma. Amikor az 1970-es években megjelentek New York államában az egyedi rendszámok, egy férfi, nevezetesen az eladó édesapja lecsapott erre az egyre és egyben a legkülönlegesebbre, a NEW YORK feliratúra.

„A ’70-es években javasoltam édesapámnak, hogy rendelje meg ezt a rendszámot, már akkor tudtam, hogy különleges. Azt azonban soha nem gondoltam volna, hogy ennyire” – mondta a Volvo V70 jelenlegi tulajdonosa. Elmondása szerint az elmúlt négy évtizedben a család számos járművén megfordult a mára kinccsé vált felirat.

Szuvenírboltokban és az interneten milliószámra lehet találni ilyet emléktárgyként, de ez az egyetlen darab, ami legálisan, közúti forgalomban használható. Annyira egyedülálló lehetőség, hogy egy állam nevét „viselheti” egy autó, hogy a hirdetésben nem is részletezték a Volvo V70 különböző paramétereit, hiszen az a 20 millió dolláros vételár töredékét képezi.