A kilencvenes évek közepén gyártott 80-as Audi hirdetésére egyik olvasónk hívta fel a figyelmünket. A jelenlegi tulaj mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdára találjon az 1,9 literes TDI.

“Vegyétek meg Apám volt kocsiját, mert amikor ő el akarta adni, Anyám, bezzeg megmondta, hogy tartsuk meg az új verda vásárlása után, mert jó lesz az még később, biztos felfelé fog menni az ára. Ő úgy gondolta, hogy nagy okosság halmozni a négykerekűeket, ezért most a kétállásos garázsba való bejutásért 4 autó áll sorba. Szóval vegyétek meg, mert: az elnyűhetetlen 1.9 TDI motor dübörög a kicsikében, ezüstmetál színű, ránézel és kiég a szemed a gyönyörűségtől, ha beülsz, a spontán örömtől felsikoltasz, amikor meglátod, hogy bluetoothos, AUX-os, USB-s, memóriakártyás CD-rádió és jéghideg klíma is van benne.