Július 8-11. között rendezték az idei Goodwoodi Sebességfesztivált, melyen többek között az Aston Martin Valkyrie is bemutatkozott a nagyközönség előtt. A V12-es hiperautó hangos száguldozását azonban nem élvezhették sokáig a kilátogatók, mivel a második felfutásnál lerobbant, lényegében már a rajtvonalnál megállt a pályán.

In the great tradition of Aston Martin Prototypes, the Valkyrie broke down at Goodwood on the starting line ... pic.twitter.com/sYfsu5LTIV